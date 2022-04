Cagliari-Juventus, formazioni ufficiali: Allegri sceglie Dybala e Vlahovic in attacco dal 1'

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Juventus.

© foto di www.imagephotoagency.it

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Juventus. Classico 3-5-2 per Mazzarri, che sceglie Joao Pedro in attacco in coppia con Pavoletti. Modulo speculare per la Juventus, con Allegri che manda in campo la coppia formata da Dybala e Vlahovic dal primo minuto.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Marin, Deiola, Dalbert, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Mazzarri.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabiot, Pellegrini; Dybala, Vlahovic. Allenatore: Allegri