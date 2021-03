Cagliari-Juventus, le formazioni ufficiali: Kulusevski mezzala. Nandez esterno sinistro

Sono ufficiali le formazioni di Cagliari-Juventus, match valido per la 27ª giornata di campionato, in programma alle 18. Semplici schiera il suo canonico 3-5-2 con Nandez dirottato a tutta fascia sulla corsia sinistra, e in attacco con Simeone in coppia con con Joao Pedro. Pirlo schiera De Ligt e Chiellini. Danilo invece dovrebbe essere avanzato in fascia, posizione inedita anceh per Kulusevski, iventato mezzala. Davanti Morata e Ronaldo a formare il tandem.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Nainggolan, Duncan, Marin, Nandez; Joao Pedro, Simeone.

Allenatore: Leonardo Semplici.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Danilo, Kulusevski, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.

Allenatore: Andrea Pirlo.