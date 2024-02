Cagliari, l'ex azzurro Rog lascia la Serie A: svelata la sua nuova squadra

Dopo sette anni e mezzo in Italia tra Napoli e Cagliari, Marko Rog lascia la Serie A e ritorna al club di cui è tifoso: la Dinamo Zagabria

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo sette anni e mezzo passati in Italia tra Napoli e Cagliari, Marko Rog lascia il club rossoblu e la Serie A per trasferirsi alla Dinamo Zagabria. Ritorno in patria per il centrocampista classe '95 che, dopo diverse stagioni tribolate per gli infortuni al legamento crociato, ritorna alla squadra di cui è tifoso con la formula del prestito.

Il comunicato della Dinamo Zagabria: "Lo ricordiamo per la grande energia e l'entusiasmo che trasmetteva ai compagni, lo ricordiamo anche come uno dei protagonisti della volata della Dinamo verso la Champions League, e nonostante non sia un classico attaccante, lo ricordiamo anche per i suoi calci di punizione [...] Marko Rog, è tornato questo lunedì al suo club preferito dopo una partita di sette e mezzo anno di assenza. Rog è arrivato dal Cagliari in Italia in prestito fino alla fine dell'anno solare. [...] La sua carriera è stata ostacolata dagli infortuni e crediamo che si riprenderà il prima possibile e tornerà ancora migliore, sempre più forte alla Dinamo. Caro Marko, bentornato nella tua casa blu!".