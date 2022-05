Cagliari, la clausola del rinnovo di Mazzarri appesa al recupero della Salernitana

TuttoNapoli.net

La Nuova Sardegna di questa mattina conferma l'esistenza di una clausola nel contratto che Walter Mazzarri ha firmato col Cagliari che prevede il rinnovo fino al 2024 in caso di esonero del tecnico con la squadra fuori dalle ultime tre posizioni di classifica. Il tecnico toscano ieri è stato sollevato dall'incarico con la squadra al quartultimo posto e dunque in teoria sarebbe potuto scattare il prolungamento, ma in realtà si dovrà aspettare l'esito del recupero tra Salernitana e Venezia, perché come riporta il quotidiano nel caso in cui i granata dovessero vincere, a parità di partite i sardi si ritroverebbero al terzultimo posto e dunque la clausola non avrebbe più valore.