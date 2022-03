Cagliari-Lazio, formazioni ufficiali: Pereiro titolare, ancora panchina per Pedro

Sono da poco state rese note le formazioni ufficiali di Cagliari-Lazio, in campo tra circa un'ora all'Unipol Domus

© foto di DANIELE MASCOLO

Sono da poco state rese note le formazioni ufficiali di Cagliari-Lazio, in campo tra circa un'ora all'Unipol Domus. Mazzarri conferma il 3-5-2, sciogliendo i dubbi per il partner d'attacco di Joao Pedro, individuato in Pereiro. Per il resto il tecnico dei sardi conferma la squadra attesa, con Altare, Goldaniga e Lovato in difesa e con Bellanova e Dalbert esterni di centrocampo, con Grassi, Deiola e Marin interni. Sarri invece punta su Felipe Anderson, preferito a Pedro nel tridente offensivo con Immobile e Zaccagni.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Goldaniga; Bellanova, Marin, Deiola, Grassi, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro. Allenatore: Mazzarri.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.