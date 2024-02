Cagliari-Lazio, le formazioni ufficiali: esordio da titolare per Gaetano. Torna Immobile dal 1'

Tante novità di formazione in casa Cagliari per la gara contro la Lazio in programma per le 15.

Tante novità di formazione in casa Cagliari per la gara contro la Lazio in programma per le 15. Cambia modulo Claudio Ranieri, che passal dal 4-3-1-2 al 3-5-1-1, con Dossena che non partirà titolare in difesa, dove la linea a tre sarà formata da Zappa, Mina e Obert. Fuori Prati a centrocampo, con Deiola che agirà da play e Makoubou e Gaetano mezzali. In attacco fuori un attaccante, sarà Viola ad agire alle spalle dell'unica punta Lapadula. Dall'altra parte Maurizio Sarri rinuncia a Lazzari in difesa, con Marusic e Hysaj che saranno i terzini. A centrocampo Luis Alberto la spunta su Vecino e partirà titolare con Cataldi e Guendouzi. In attacco torna titolare Ciro Immobile, con Isaksen e Felipe Anderson sulle corsie esterne. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida della Unipol Domus Arena. CAGLIARI (3-5-1-1): Scuffet; Zappa, Mina, Obert; Nandez, Makoumbou, Deiola, Gaetano, Azzi; Viola; Lapadula.

Allenatore: Ranieri. LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

Allenatore: Sarri.