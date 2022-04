Cagliari, Mazzarri: “Grande gara, meritavamo il pari. Gol della Juve? Non ce ne va mai bene una"

Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato la sconfitta rimediata contro la Juventus

Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato la sconfitta rimediata contro la Juventus: "A centrocampo loro hanno un passo diverso, però si poteva fare sicuramente meglio in fase difensiva. Non siamo stati fortunati sui loro gol. Sinceramente sarebbe stato giusto il pareggio. Peccato perché meriteremmo più punti in classifica. Il gioco lo abbiamo ripreso, ma non ci va bene nulla. Se giochiamo con questo spirito possiamo fare bene. Il ritiro? Bisognava lavorare di più su alcuni aspetti. Lo abbiamo fatto per lavorare di più soprattutto sulle difficoltà incontrate ad Udine. Oggi si è vista la voglia, non siamo andati allo sbaraglio dopo il loro 2-1: ho visto una squadra più equilibrata e più attenta. Siamo una squadra che deve fare calcio avendo il sostegno del pubblico. Il problema resta ritrovare l’equilibrio e oggi lo abbiamo fatto. Abbiamo ritrovato certi meccanismi. Adesso ci dobbiamo ricompattare e se facciamo quello che abbiamo fatto oggi ce la giochiamo con tutti. Per fare risultati ci vuole equilibrio, soprattutto quando sei una squadra giovane che ha poca malizia.

Se torneremo in ritiro? Ora vediamo, ma la squadra non merita il ritiro, oggi ha fatto una grande gara.

Se il nostro calcio un giorno arriverà al livello della Premier? Purtroppo gli inglesi sono stati bravi nel marketing, hanno più entrate. Quando hai soldi puoi prendere giocatori forti e quindi dare stipendi più alti. Ora in Italia questo non possiamo farlo".