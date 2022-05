Cagliari, Mazzarri ora è in bilico: Giulini valuta l'esonero e ha in mente tre sostituti

Ore di riflessione in casa Cagliari all'indomani della sconfitta contro l'Hellas Verona che compromette ulteriormente il cammino salvezza

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ore di riflessione in casa Cagliari all'indomani della sconfitta contro l'Hellas Verona che compromette ulteriormente il cammino salvezza della squadra sarda. Come riporta il quotidiano 'L'Unione Sarda', in queste ore il presidente Giulini e il ds Capozucca stanno valutando il da farsi. La situazione non è disperata ma si fa sempre più complicata e, adesso, l'esonero di Walter Mazzarri per affidare la panchina a un altro allenatore nelle ultime tre partite non è da escludere: dovesse la proprietà optare per l'esonero dell'attuale allenatore, le soluzioni sarebbero tre: Leonardo Semplici, Diego Lopez e Alessandro Agostini.