Cagliari-Milan, poche emozioni alla Sardegna Arena: al 45' è ancora 0-0

Reti inviolate fra Cagliari e Milan dopo i primi 45', risultato fin qui giusto per quanto espresso in campo.

Pioli cambia modulo, proponendo un 4-4-2 che sacrifica Suso e promuovendo Castillejo. Prima da titolare per Ibrahimovic, dopo i 35 minuti contro la Sampdoria. Promosso Leao dal 1', sotto gli occhi di un Piatek in panchina e con la valigia in mano, così come Reina a un passo dall'Aston Villa. Cagliari con due novità in difesa: torna Pisacane al centromentre Faragò prende il posto dell'indisponibile Cacciatore.

Primi minuti senza emozioni e senza tiri in porta, con un Cagliari inizialmente ad avere il pallino del gioco senza pur trovare gli spazi giusti per rendersi pericoloso. Milan che prende coraggio col passare dei minuti, grazie a qualche buona accelerazione di Castillejo e quelle, a cui ormai siamo abituati, di Theo Hernandez. La prima vera occasione da gol ce l'ha il francese al 17', trovando la risposta di Olsen. Ibrahimovic davanti riceve pochi palloni ma quando ha l'occasione fa paura: lo svedese di testa su bel cross di Leao impegna Olsen che la tocca il giusto per deviare il pallone sul palo. Seconda parte della prima frazione di gara che vede un buon Milan e un Ibra che arretra il baricentro per poter giocare più palloni e prendere per mano la squadra. Ma l'ultimo brivido ce l'ha il Cagliari con Nandez al 37': l'uruguayano vede Donnarumma fuori dai pali e prova a scavalcarlo con un pallonetto, quasi riuscendoci. Il portiere riesce a rientrare in tempo per smanacciare, approfittando della palombella lenta.