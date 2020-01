Cagliari, Nainggolan: "Scudetto? Se vince l'Inter non lo fa la Juve, quindi sono contento"

Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, ha parlato al termine della sconfitta per 1-4 contro l'Inter in Coppa Italia. "Siamo in un momento di difficoltà, poi se le cose vanno così... Ci parliamo, ci guardiamo in faccia, siamo degli uomini. Bisogna cercare di essere più perfetti possibili, magari credersi un po' di meno, quando puoi fare un gol e non lo segni diventa un problema in attacco. Noi dobbiamo essere più equilibrati, più sul pezzo. Ognuno di noi lo sa, ora c'è il Brescia, ci concentriamo su di loro. Dobbiamo vedere le cose in maniera positiva, essere al sesto posto alla fine del girone d'andata è una cosa bella per il Cagliari. Ora inizia un nuovo campionato, dobbiamo fare meglio di ora".

Ci scappa anche una battuta sullo scudetto: "Ho lasciato un buon spogliatoio, sono sempre stato bene con tutti... Non ho mai creato problemi, al di là di quel che si dice. Io tifo sempre per i miei ex compagni, se poi vince l'Inter non vince la Juve, quindi sono contento".