Cagliari, Pavoletti: "Napoli? Mi sono trovato benissimo, ho solo un rimpianto"

Intervenuto a Sky Sport, Leonardo Pavoletti, ex attaccante del Napoli, ora al Cagliari, ha commentato la sua esperienza partenopea: "Mi sono trovato benissimo, ma sono arrivato da un infortunio, Higuain aveva fatto il record di gol e Milik era partito bene. Napoli è una grande piazza e non aspetta chi deve ritrovare la forma fisica. Ho il rimpianto di non aver mai segnato. Ho una grande amicizia con Mertens".