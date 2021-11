Cagliari più propositivo, male la Salernitana: al 45’ è 0-0

Scontro fra ultime in classifica alla Unipol Domus di Cagliari tra la formazione di Mazzarri e la Salernitana. Vincere per entrambe avrebbe il sapore della svolta dopo un avvio di stagione complicatissimo. La tensione nella prima frazione, però, la fa da padrone. L’arbitro Doveri fischia a ripetizione per un gioco veramente frammentato e senza spettacolo. Al 45’ non è infatti un caso il risultato sia di 0-0.