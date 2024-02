Cagliari, Ranieri soddisfatto del mercato: “Gaetano era nel mirino, ha ottime referenze”

Durante l'odierna conferenza stampa, il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha parlato anche del mercato appena conclusosi che ha portato Yerry Mina e Gianluca Gaetano:



Cosa ha chiesto alla società?

"Ho sempre detto che avremmo fatto di necessità virtù, perché avremmo dovuto vendere prima di acquistare. La società si è mossa come meglio non avrebbe potuto. Mina era un ragazzo che volevamo all’inizio del mercato, Gaetano era uno di quelli nel mirino. Sono arrivati e siamo contenti. Sono soddisfatto di come ci siamo mossi, abbiamo perso Goldaniga e Mancosu che si è operato. Mina e Gaetano sono giocatori con ottime referenze, sono pronti per giocare poi vedremo lunedì sera".