Cagliari, Ranieri svela: "Mi sono dimesso, la squadra ha rifiutato e ha chiesto il ritiro"

Claudio Ranieri ha spiegato in conferenza stampa i motivi che lo avevano spinto, dopo il ko con la Lazio, a paventare le proprie dimissioni

Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha spiegato in conferenza stampa i motivi che lo avevano spinto, dopo il ko con la Lazio, a paventare le proprie dimissioni davanti al gruppo squadra, con i giocatori che hanno spinto per la sua permanenza. Da qui, la scelta della squadra di restare in ritiro prima del match contro l'Udinese:

Inizia a parlare il tecnico, ripartendo dalle voci sulle possibili dimissioni dopo la sconfitta con la Lazio:

"Ho parlato alla squadra, serviva un elettroschok. Ho detto che mi sarei dimesso, ma la squadra si è opposta. Tutti avremo dovuto lottare, ed ho detto 'va bene, lottiamo tutti per portare a termine questa missione'. Dopo tutto i ragazzi hanno chiesto di andare in ritiro ed oggi, infatti, si tratterranno qui".

Come sta Ranieri in questo periodo?

"Io sto bene, dopo la partita pochi allenatori hanno avuto un supporto dai propri giocatori come ho avuto io. E' stato un gesto molto bello, perché dopo la partita ero veramente giù. I ragazzi danno tutto ma non riescono a far quadrare i conti. Mi hanno detto che insieme dobbiamo dare tutto e quindi mi sembra giusto essere al loro fianco e andare con loro contro tutto e contro tutti. Il ritiro lo hanno chiesto i giocatori...".