Cagliari-Roma, le formazioni ufficiali: Radunovic recupera ma gioca Scuffet. Mou si affida alla LuPa

Sono state ufficializzate le formazioni di Cagliari-Roma, match delle 18 valido per l'ottava giornata di Serie A. Il Cagliari ha il compito di smuovere la classifica: solo due punti sinora per i rossoblù di Ranieri, confermato in maniera esplicita da Giulini ma chiamato a invertire la rotta. La Roma ha smentito come fake news le voci su un possibile esonero di Mourinho: anche la graduatoria dei giallorossi, però, è tutto fuorché entusiasmante. Fischio d'inizio alle 18, arbitro Sozza di Seregno.

Ranieri recupera Radunovic, ma lo lascia in panchina: tocca a Scuffet. Occasione dal 1' per Prati, in attacco Oristanio fa reparto con Petagna. Mourinho ritrova la LuPa dal primo minuto. A sinistra, rispetto alla gara col Servette, torna Spinazzola.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Wieteska, Hatzidiakos, Obert; Nandez, Sulemana, Prati, Makoumbou, Azzi; Oristanio, Petagna. All. Ranieri.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.