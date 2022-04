Cagliari-Sassuolo alle 12.30, le formazioni ufficiali: Mazzarri lancia Keita

I padroni di casa devono assolutamente vincere per poter conquistare punti, i neroverdi invece vogliono onorare il campionato.

Il sabato di Pasqua si apre con il lunch match tra Cagliari e Sassuolo. I padroni di casa devono assolutamente vincere per poter conquistare punti, i neroverdi invece vogliono onorare il campionato. Solito 3-5-2 per Mazzarri, con Joao Pedro e Keita in attacco. Dionisi risponde col 4-2-3-1, Scamacca verrà supportato da Defrel, Raspadori e Traore.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Marin, Grassi, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Keita Balde. Allenatore: Walter Mazzarri

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Defrel, Raspadori, Traore; Scamacca. Allenatore: Alessio Dionisi