Cagliari-Sassuolo e Crotone-Genoa, formazioni ufficiali: De Zerbi ritrova Boga dal 1'

Sono state ufficializzate le formazioni di Cagliari-Sassuolo, match in programma alle 15 valido per la prima giornata di ritorno. Nel Cagliari centrocampo rivoluzionato rispetto all'ultima di campionato: con Marin ci sono Oliva e Deiola. Davanti Simeone supportato alle spalle da Nainggolan e Joao Pedro. De Zerbi ritrova Boga titolare, non giocava dal 1' in serie A dalla sfida con il Genoa dello scorso 6 gennaio. Per il resto stesso undici visto domenica scorsa con la Lazio. Fuori Chiriches perché a contatto con un positivo.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Marin, Oliva, Deiola; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Traore, Djuricic, Boga; Caputo

Scontro salvezza importante allo "Scida". Alle 15 Crotone e Genoa si sfideranno per la prima giornata del girone di ritorno. Giovanni Stroppa schiera il neo acquisto Di Carmine subito dal primo minuto al fianco di Simy. Stessa formazione scesa in campo contro il Cagliari per Davide Ballardini.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pereira, Messias, Zanellato, Benali, Reca; Simy, Di Carmine.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Shomurodov, Destro.