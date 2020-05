Cagliari, Simeone ammette: "Mettiamo a rischio la nostra vita, c'è tanta paura"

Uno dei temi più discussi nel nostro paese è quello se far ripartire o meno il campionato di calcio stoppati dall'emergenza Coronavirus. L'attaccante del Cagliari Giovanni Simeone ne ha parlato ai microfoni di ESPN ammettendo di avere tanta paura: "Secondo me il campionato dovrebbe ripartire quando il rischio di contagio è zero. Capisco che l'intero paese stia perdendo denaro, ma la cosa più importante è la salute. Stiamo mettendo a rischio la nostra vita, c'è tanta paura: c'è il pericolo di salire su un aereo o di andare in un hotel con persone che non conosci".