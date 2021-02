Cagliari-Torino, 0-0 il primo tempo: i sardi sprecano e non sbloccano la gara

Si è appena concluso 0-0 il primo tempo del secondo anticipo della 23esima giornata del campionato di Serie A tra Cagliari e Torino. La sfida salvezza tra le due squadre, dopo 45 minuti, vede un match con poche occasioni da gol ma sono i sardi ad aver sprecato diversi tentativi. Meglio come detto i padroni di casa che si sono resi pericolosi al 20’ con Joao Pedro e poco dopo con un tiro di Simeone deviato in corner. Nel finale altri tentativi di marca cagliaritana sempre con il duo formato da Joao Pedro e Simeone che però non riescono a trovare la via del gol. Pari a reti bianche, dunque, dopo i primi 45 minuti di gioco.