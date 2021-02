Cagliari-Torino, 0-1: tre punti d'oro per i granata, crisi nera per i sardi

Si è concluso 0-1 il secondo anticipo della 23esima giornata di Serie A tra Cagliari e Torino. Dopo un primo tempo tutt’altro che emozionante in cui il Cagliari ha costruito qualche palla gol ma a predominare è stata la paura di entrambe le squadre di non sbagliare, nella ripresa i granata di Nicola hanno un sussulto. Al 76’ Bremer salta più alto di Godin, riesce ad incrociare il pallone e a deviarlo all'angolino basso regalando il gol dell'1-0 ai suoi. Il Cagliari, scosso dalla rete subita, prova a creare qualche opportunità ma gli ospiti si difendono alla grande e difendono il vantaggio fino alla fine. Tre punti d’oro per il Torino che si aggiudica lo scontro salvezza della Sardegna Arena. Per il Cagliari la situazione resta drammatica, inchiodato al terzultimo posto.