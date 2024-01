Cagliari-Torino, le formazioni ufficiali: gioca Zapata, la scelta tra Petagna e Pavoletti

Alle 20.45 scenderanno in campo Cagliari e Torino, anticipo del venerdì valido per la 22esima giornata di Serie A

Alle 20.45 scenderanno in campo Cagliari e Torino, anticipo del venerdì valido per la 22esima giornata di Serie A. Nel Torino nessuna sorpresa, come braccetto difensivo di destra confermato Tameze. Sulle corsie laterali agiranno Bellanova e Lazaro. Juric non tocca il tridente con Vlasic alle spalle di Sanabria e Zapata. Nel Cagliari, Ranieri opta per un 3-4-2-1 con Jankto e Nandez alle spalle di Petagna, preferito a Pavoletti e Lapadula.

Ecco le formazioni ufficiali.

CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet; Wieteska, Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Nandez, Jankto; Petagna. All. Ranieri

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric