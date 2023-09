Cagliari-Udinese, formazioni ufficiali: la scelta di Sottil su Pereyra

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

Una vittoria per staccarsi dalla zona rossa, tre punti per ripartire dopo un inizio altalenante. Cagliari e Udinese si sfidano alle ore 12.30 nel lunch match della quarta giornata, coi padroni di casa a caccia del primo sorriso interno dopo il ritorno in Serie A: stessa sorte per i bianconeri, reduci da due pareggi consecutivi contro Frosinone e Salernitana. Mister Ranieri schiera il 3-5-2 lanciando dal primo minuto Prati e Hatzidiakos, in attacco spazio alla coppia Pavoletti-Luvumbo con Deiola, Prati e Makoumbou in cabina di regia.

Sottil risponde con un modulo praticamente speculare, Lucca e Thauvin andranno a formare il reparto offensivo. Centrocampo di spessore per i friulani, con Lovric e Samardzic a scortare Walace.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Wieteska, Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Deiola, Prati, Makoumbou, Augello; Pavoletti, Luvumbo. All. Ranieri

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Festy, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Sottil