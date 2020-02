Cagliari, un big in diffida: rischia di saltare la sfida al Napoli

Un big di Rolando Maran rischia di saltare la sfida al Napoli. In diffida infatti c'è - oltre al difensore Ceppitelli, che non dovrebbe scendere in campo contro il Genoa - il leader del centrocampo Radja Nainggolan. In caso di giallo, dunque, salterà la sfida interna contro i partenopei. Maran nello stesso reparto deve già fare a meno di Marko Rog, fuori per circa un mese per infortunio.