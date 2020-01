Cagliari, un mese di stop per Rog: può saltare anche il Napoli

Emergenza infortunati per il Cagliari di Rolando Maran. Come da comunicato della società sarda infatti, il centrocampista Marko Rog non si è allenato, dedicandosi invece ad apposite terapie per via di “problemi muscolari rimediati nell’ultima gara. Gli esami strumentali hanno evidenziato una distrazione di 1° grado ai flessori della coscia sinistra". Pertanto, quasi certamente Rog resterà fuori dai giochi per circa un mese, provando a tornare a disposizione di mister Maran per la gara contro il Napoli in programma il 16 febbraio.