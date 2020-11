Caicedo all'ultimo respiro! Juve fermata nonostante le tante assenze della Lazio

Termina 1-1 Lazio-Juventus, lunch match della settimana giornata di Campionato. Bianconeri avanti al 15' grazie al solito Cristiano Ronaldo, al sesto gol in cinque partite: azione che parte dalla destra con Cuadrado che brucia Fares bruciato e mette al centro, il portoghese è solo in mezzo all'area e tocca in porta solo davanti a Reina. Altre due occasioni da segnalare per i bianconeri sempre con Cr7: palo su una gran botta di destro e punizione salvata da Reina nel finale del primo tempo. Secondo tempo di gestione per la Juventus, fino all'ultimo secondo del recupero, Caicedo è ancora una volta decisivo, protegge la palla in area bianconera e la piazza nell'angolino.