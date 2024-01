Calafiori show al Bologna, Thiago Motta: "Spalletti lo segue, è fantastico"

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato contro il Genoa.

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato contro il Genoa. Ecco le sue dichiarazioni: “De Silvestri? Un ragazzo speciale. Oggi entra in un momento complicato per la situazione in cui eravamo oggi. Stasera abbiamo dominato, ma poi abbiamo avuto difficoltà con il Genoa che si è chiuso nel secondo tempo. In campionato loro non hanno mai preso tanti gol e Lorenzo è entrato nel momento giusto. Lorenzo è andato in avanti come è andato avanti anche Calafiori. Queste sono cose che fanno giocatori speciali che hanno qualcosa dentro di importante per buttare quel pallone in porta in una situazione dove non era facile e ci ha creduto insieme ai suoi compagni.

Giochiamo sempre per la vittoria, oggi meritavamo qualcosa in più però il calcio è così. Ora dobbiamo recuperare per giocare la partita di campionato contro la Fiorentina. Un punto che ci dà convinzione? Noi continueremo a giocare e questo non è negoziabile nella nostra squadra. Quando affrontiamo altri tipi di squadra dobbiamo fare la partita e ogni match ha una storia diversa. Oggi è l’ennesima dimostrazione di questi ragazzi che hanno uno spirito fantastico. Dopo tutti gli episodi che sono successi dove la palla non entra e si ferma tanto il gioco alla fine arrivare a questo gol è la dimostrazione che questi ragazzi hanno un cuore enorme.

Se Calafiori può andare agli Europei? L’Europeo è ancora lontano, ma Spalletti lo sta guardando perché sta facendo partite fantastiche. Calafiori non ha paura ed ha molto coraggio. Un ragazzo che da quando è arrivato ha trasmesso tante cose positive e oggi meritava il gol dopo il tiro e il gol annullato per fuorigioco. Lui continuerà così perché ogni giorno lavora, trasmette agli altri e aiuta. Deve continuare così.

L’entrata di Saelemaekers? Lui è sempre dentro la partita ed è una ragazzo che la vive tantissimo. Partendo dalla panchina sa che comunque sa fare la differenza e questo serve da esempio per tutti gli altri. Chi entra deve dare il proprio contributo al massimo. Se Zirkzee può fare l’attaccante dell’Olanda? L’Europeo è troppo lontano, non so cosa ha detto il ct della nazionale olandese. Zirkzee lavora sempre molto bene, trascina i suoi compagni e la fascia di capitano stasera se la è meritata. Oggi ha trasmesso tutti i valori del Bologna e lui è il nostro leader dentro al campo. Ha cercato sempre di aiutare i suoi compagni e deve continuare così. Sta facendo un grande lavoro”.