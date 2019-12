Calcio e tecnologia: al Mapei Stadium si troverà il posto grazie allo smartphone

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 08 DIC - I biglietti dei tifosi avranno un Qr-Code stampato che se visualizzato, con l'apposita tecnologia, sullo smartphone attiverà un video che guiderà lo spettatore fino all'esatta collocazione del proprio settore, fila e posto assegnato all'interno dello stadio, oltre a informazioni in tempo reale di carattere generale sulla partita di calcio, servizi o notizie di pubblica utilità in città. È il progetto "Vivere lo stadio 2.0 - Un nuovo strumento per accogliere" sviluppato in collaborazione fra Questura di Reggio Emilia e il club di calcio di Serie C, Reggio Audace (ex Reggiana), pensato per il Mapei Stadium-Città del Tricolore. I dettagli saranno svelati domattina all'auditorium Credem di via Emilia San Pietro, a Reggio Emilia, nel convegno in cui si parlerà soprattutto di tematiche relative alla sicurezza fuori e dentro gli stadi anche alla luce dei recenti episodi avvenuti, dal Daspo al parà che invaso il campo durante Sassuolo-Inter agli scontri di domenica scorsa tra tifosi reggiani e piacentini. Oltre al questore Antonio Sbordone e al presidente della Reggio Audace Luca Quintavalli a fare gli onori di casa, interverranno anche la dirigente generale della Polizia di Stato nonché presidente dell'Osservatorio Nazionale delle manifestazioni sportive del Viminale, Daniela Stradiotto, il presidente della Figc Gabriele Gravina e il segretario generale della Lega Serie C Emanuele Paolucci. (ANSA).