Calcio€Finanza - Plusvalenze Juventus, non solo Arthur: ecco i 42 affari nel mirino

La notizia dell’indagine della Procura di Torino sulle plusvalenze della Juventus riporta alla mente i fari accesi dalla Covisoc e dalla Procura FIGC su una serie di operazioni di mercato con l’apertura di un fascicolo, nato da una verifica ispettiva della Consob. Lo scrive quest'oggi il sito Calcio€Finanza sottolineando che proprio qui si è agganciata l’inchiesta della Procura di Torino per falso in bilancio con sei indagati, tra i quali Agnelli, Nedved e Paratici.

Nel mirino della Covisoc un mese fa erano finite 62 operazioni (tra le quali anche quella Osimhen), ma ben 42 affari – tra nomi più o meno noti e spostamento effettivo di denaro ridotto, se non nullo – vedevano coinvolta la Juventus. L'affare Pjanic (al Barça per 60mln) e Arthur (in bianconero per 72mln) è una delle poche operazioni con nomi di livello - insieme a Cancelo ed Audero - mentre le altre hanno riguardato principalmente giovani.

L’elenco completo delle 42 operazioni riportate da Calcio€Finanza:

GIOCATORE- DA- A - PREZZO (mln euro)

Nicolò Rovella Genoa Juventus 18

Manolo Portanova Juventus Genoa 10

Elia Petrelli Juventus Genoa 8

Kevin Monzialo Juventus Lugano 2,5

Christopher Lungoyi Lugano Juventus2,5

Franco Tongya Juventus Marsiglia8

Akè Marley Marsiglia Juventus 8

Giulio Parodi Juventus Pro Vercelli 1,32

Davide De Marino Pro Vercelli Juventus 1,5

Kaly Sene Juventus Basilea 4

Hajdari Albian Basilea Juventus 4,38

Rafael Da Fonseca Juventus Amiens 1,5

Felix Nzouango Amiens Juventus 1,9

Francesco Lamanna Juventus Novara 0,9

Tommaso Barbieri Novara Juventus 1,4

Eric Lanini Juventus Parma 2,385

Alessandro Minelli Parma Juventus 2,91

Edoardo Masciangelo Juventus Pescara 2,3

Matteo Brunori Pescara Juventus 2,93

Leonardo Loria Juventus Pisa 2,473

Stefano Gori Pisa Juventus 3,2

Pereira Da Silva Juventus Barcellona 7,866

Miralem Pjanic Juventus Barcellona 60,842

Arthur Barcellona Juventus 72

Alejandro Marques Barcellona Juventus 8,2

Joao Cancelo Juventus Manchester City 65

Moreno Taboada Juventus Manchester City 10

Danilo Manchester City Juventus 37

Andrade Correja Manchester City Juventus 10,508

Emil Audero Sampdoria Juventus 20

Peeters Daouda Juventus Sampdoria 4

Erasmo Mulè Sampdoria Juventus 3,5

Giacomo Vrioni Sampdoria Juventus 2,88

Nicolò Francoforte Juventus Sampdoria 1,7

Gerbi Erik Juventus Sampdoria1,3

Matteo Stoppa Juventus Sampdoria 1

Michael Brentan Juventus Sampdoria 0,225

Andrea Adamoli Juventus Empoli 0,5

Leonardo Mancuso Juventus Empoli 4,5

Mirco Lipari Empoli Juventus 0,6

Tommaso Maressa Empoli Juventus 0,5

Marco Olivieri Empoli Juventus 2,4