Calcioscommesse, Corona oggi svela altri nomi: "Uno gioca in Nazionale"

Fabrizio Corona si sta guadagnando le prime pagine dei giornali per le rivelazioni promesse nella giornata di domani. Dopo aver anticipato il nome di Nicolò Fagioli per un caso di scommesse, Corona ha dichiarato che su dillingernews.com domani alle 16 rivelerà altri due nomi (in una recente storia Instagram), di cui uno "importantissimo" e che gioca in nazionale italiana e che ora è in un campionato estero. Intervenuto a 7Gold sull'argomento ha parlato così, dando qualche ulteriore indizio: "Abbiamo telefonate e intercettazioni.

Parliamo di ragazzi che scommettono per adrenalina e divertimento su altre partite. Uno di questi ha scommesso sulla sua squadra quando giocava in quella squadra. Era in panchina in una partita di coppa Italia”.