Calhanoglu: "Concentrato su Serie A e Scudetto. L'Inter deve essere sempre in testa"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni del magazine The Digest. Queste le sue parole: "Abbiamo ottenuto molto la scorsa stagione. Abbiamo vinto Coppa Italia e Supercoppa Italiana e raggiunto la finale di Champions League per la prima volta in 13 anni. In questa stagione, vogliamo far bene dall'inizio. Sono particolarmente concentrato sulla Serie A e sullo scudetto. Ci sono alcune squadre forti in Serie A, ma siamo ben preparati. L'Inter deve essere sempre in testa alla classifica", il pensiero del turco.