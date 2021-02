Callejon, a Firenze ora è un caso: "Secondo per stipendio, ma dietro nelle gerarchie"

Il QS-La Nazione si focalizza su José Maria Callejon, divenuto un vero e proprio mistero in casa Fiorentina. Quel 4-3-3 che doveva essere il modulo giusto per lui è finito chiuso a chiave in cantina e l'ultima apparizione dello spagnolo è stata proprio nel suo ex stadio, a Napoli, nella trasferta più brutta della Fiorentina targata Prandelli. Poi tanta panchina, fino al punto dal vedersi sorpassare nella gerarchia degli innesti nel gruppo dei titolare da Eysseric.

Così, anche in vista della Samp, Callejon rischia di essere solo "uno a disposizione". Tutto ciò contrasta inoltre con la tabella degli ingaggi viola, dove l'esterno occupa il secondo posto alle spalle di Ribery con 2,2 milioni di stipendio stagionale. Per questo a gennaio il giocatore è stato un'idea del Granada e poi del Parma: discorsi che la Fiorentina dovrà riprendere subito in vista della prossima stagione.