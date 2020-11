Callejon, avvio difficile con la Fiorentina: fuori condizione e fuori ruolo

Avvio di stagione da dimenticare per José Maria Callejon con la maglia della Fiorentina. Voto 4.5 su TMW per la sfida contro la Roma. Lo spagnolo paga la condizione fisica ma anche un ruolo che non è il suo: "Non è in condizione per fare tutta la fascia, ma non è neanche un attaccante. Non riesce a tenere palla, non fa salire la squadra e quando prova a dialogare con i compagni, sbaglia la misura del passaggio. Serata pessima per l'ex Napoli".