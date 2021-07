Callejon, flop alla Fiorentina: lo spagnolo si propone alla Lazio di Sarri

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, nelle ultime ore l'esterno della Fiorentina José Callejon si sarebbe proposto alla Lazio dove ritroverebbe Maurizio Sarri dopo i successi di Napoli. I biancocelesti non hanno chiuso la porta e starebbero valutando la possibilità di acquistare lo spagnolo che in viola non ha trovato spazio nel corso della passata stagione.