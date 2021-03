Calvarese torna ad arbitrare Cagliari-Juve: nel 2018 negò rigore clamoroso ai sardi

Gianpaolo Calvarese sarà l'arbitro della sfida della Juventus in questo turno di campionato. I bianconeri affronteranno in trasferta il Cagliari. Lo stesso Calvarese aveva diretto nel 2018 la sfida in Sardegna tra i bianconeri di Allegri e il Cagliari, gara decisa da un gol di Bernardeschi ma ricca di polemiche arbitrali. Famoso il 'mani' di Bernardeschi, piuttosto netto, non ravvisato né dal direttore di gara né dal Var Banti. Ma è 'storia' anche il fallo ai danni di Pavoletti prima del gol decisivo. Ora Calvarese torna a Cagliari e i tifosi del Napoli non dimenticano. In quella stagione gli episodi a favore dei bianconeri furono tanti.