Camara in Serie A? Contatti col Monza: ci aveva pensato il Napoli prima di Anguissa

Non solo François Modesto come nuovo dt del Monza. Per la società di Silvio Berlusconi la Grecia, ed in particolar modo l'Olympiacos, resta terreno fertile da cui attingere in vista della prossima stagione. E secondo le ultime raccolte da TMW, dopo gli apprezzamenti dei mesi scorsi i brianzoli continuano ad essere particolarmente interessati a Mady Camara, centrocampista classe '97 reduce da una stagione da 45 presenze con due gol e due assist. Il Napoli ci aveva pensato l’estate scorsa prima di andare all-in su André Zambo Anguissa. I contatti sono in corso, col Monza che potrebbe presto decidere di accelerare per il guineano.