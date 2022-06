Campagna abbonamenti, la Juve alza i prezzi: scoppia la protesta dei tifosi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Inaccettabile visti i risultati", così i tifosi della Juventus sui social a causa dal caro abbonamenti comunicato dalla società bianconera. La notizia riportata dalla Gazzetta dello Sport: "E poi, oltre all’amarezza per come sono andate le ultime due stagioni e dunque per il ciclo che sta attraversando la Juve anche a livello di risultati, nel calderone del malcontento finiscono anche le critiche per Massimiliano Allegri e per lo spettacolo offerto, a prescindere o quasi da quali saranno i giocatori in campo. Così l’aumento dei prezzi, o almeno di una loro parte, sui gruppi social dedicati in particolare ai club organizzati ha portato alcuni tifosi a mettere sul mercato la loro tessera".