Candreva fa sognare la Salernitana: salvezza matematica a un passo, Atalanta battuta al 93'

© foto di TuttoSalernitana.com

Incredibile colpo salvezza della Salernitana, che batte l'Atalanta all'Arechi grazie a un gol allo scadere di Antonio Candreva. Tre punti d'oro per la squadra di Sousa, che compiono un altro passo decisivo verso la salvezza. Si complica, invece, la corsa all'Europa della Dea. Il primo tempo segue un andamento piuttosto monotematico: l'Atalanta gestisce il pallone, manovra in ampiezza e cerca di stanare una Salernitana ordinata, ma poco efficace in ripartenza. Le occasioni più importanti recano tutte la firma di Zapata: dopo un paio di tentativi a salve, il colombiano ha una chance enorme a ridosso dell'intervallo.

Nella ripresa la gara si complica per la squadra di Gasperini. Il tecnico perde Soppy, uno dei più brillanti nella prima frazione, per un risentimento al flessore. Al suo posto entra Okoli, di certo non uno specialista del ruolo di quinto. La Salernitana alza i giri del motore e al 56' sfiora il vantaggio con Dia, che non rifinisce un contropiede propagatosi da un pallone perso in zona mediana da Zapata che, scivolando, aveva dato il là alla transizione granata. La matassa è sempre più difficile da sbrogliare per la Dea: al 70' si ferma anche Djimsiti per una contusione al collo del piede destro. I nerazzurri puntano sul fattore velocità di Hojlund, subentrato in avvio di ripresa a Pasalic, ma la Salernitana riesce ad assorbire bene l'urto. E trova il clamoroso vantaggio in pieno recupero: Piatek appoggia al limite dell'area per Candreva, che arma il destro e batte Sportiello con una conclusione imprendibile. Palla all'angolino, per l'1-0 dei granata. Che avvicinano in maniera forse decisiva la salvezza.