Candreva protagonista, la Sampdoria batte 2-1 lo Spezia: a segno l'ex Inter

La Sampdoria si aggrappa a Candreva e batte 2-1 lo Spezia nel secondo anticipo della nona giornata del campionato italiano. L'esterno ex Inter propizia l'autogol di Gyasi e poi si mette in proprio sempre nel primo tempo per il due a zero finale. Nella ripresa la squadra ospite non si rende quasi mai realmente pericolosa tranne nel finale col gol di Verde. La Samp porta a casa i tre punti.