Candreva trascina l'Inter tre le proteste della Spal, è 0-1 all'intervallo

Bel primo tempo a Ferrara quello messo in scena da SPAL e Inter. Partita frizzante e dalla buona intensità, col risultato che dopo i primi 45' premia i nerazzurri avanti grazie alla rete di Antonio Candreva.

Parte forte la squadra di Conte che dopo 5' è proiettata in avanti alla ricerca del vantaggio. Ma il tiro da fuori di Brozovic si stampa sul palo. Al 18' la SPAL risponde e pareggia il conteggio dei legni, traversa di Petagna dopo bella azione personale. La partita va avanti con tanti cambi di fronte: l'Inter prova a giocare e a sfruttare le corsie laterali, la SPAL si affida alla fisicità soprattutto dei suoi due attaccanti. Buon primo tempo di Christian Eriksen, col danese che tocca tantissimi palloni e disegna traiettorie precisissime per i compagni. Al 37' ecco la svolta: Bastoni avvia l'azione su Lautaro, quindi Eriksen, Biraghi, Sanchez che apre per Candreva e gol dello 0-1. La SPAL accusa il colpo ma non molla e con Strefezza fa paura all'Inter: l'esterno di Di Biagio penetra in area e si scontra con Handanovic, ma l'arbitro Giua non fischia il rigore nonostante le vibranti proteste di Di Biagio e tutta la compagine ferrarese.