Cannavaro sbanca il Via del Mare e si tira fuori dalla zona rossa: Lecce-Udinese 0-2

Termina sul risultato di 0-2 il match del Via del Mare tra Lecce e Udinese, valido per la 36esima giornata di Serie A

Termina sul risultato di 0-2 il match del Via del Mare tra Lecce e Udinese, valido per la 36esima giornata di Serie A. Fabio Cannavaro conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza, tirandosi fuori dalla zona retrocessione a +1 punto sull'Empoli 18esimo. Match sbloccato nel primo tempo da Lorenzo Lucca (36') che deposita in rete il cross di Payero. Nel finale Lazar Samardzic (85') mette il lucchetto al risultato firmando il raddoppio.

La classifica aggiornata di Serie A dopo Lecce-Udinese

Inter 92 punti

Milan 74

Bologna 67

Juventus 67

Atalanta 63*

Roma 60

Lazio 59

Napoli 51

Fiorentina 50**

Torino 50

Genoa 46

Monza 45*

Lecce 37

Hellas Verona 34

Udinese 33

Cagliari 33

Frosinone 32

Empoli 32

Sassuolo 29

Salernitana 16

* Una partita in meno

** Due partite in meno