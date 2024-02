Caos a Salerno, Liverani già a rischio esonero! Già ricontattato Inzaghi, ma il ritorno è sfumato

Il quotidiano la Repubblica, nella sua edizione Napoli, parla del momento delicatissimo di casa Salernitana.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il quotidiano la Repubblica, nella sua edizione Napoli, parla del momento delicatissimo di casa Salernitana, con la società del presidente Iervolino che nell'immediato dopo partita contro il Monza, quando è arrivato l'ennesimo ko che complica ulteriormente la già difficile corsa salvezza, aveva valutato anche l'esonero di Fabio Liverani, tecnico arrivato da circa due settimane sulla panchina del club campano.

La società ha poi deciso di confermare la fiducia all'attuale allenatore, ma in quei concitati momenti post Monza era tornata di forte attualità la candidatura di Filippo Inzaghi, tecnico esonerato solo pochi giorni fa. Il quotidiano spiega che il contatto telefonico fra le parti c'è stato, con Inzaghi che però avrebbe chiesto precise garanzie: contratto fino al 2025, con assicurazione di permanenza anche in caso di retrocessione in Serie B, e soprattutto il divorzio da Walter Sabatini.

Richieste che la società ed il presidente Iervolino non hanno potuto accogliere, ma il retroscena resta. E racconta bene il momento di difficoltà all'interno della società campana in questo caldissimo finale di stagione.