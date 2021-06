Caos concessioni stadio, Udinese replica: “Ridateci 48mln ed andiamo via!”

L’Udinese è pronta a dire addio e a salutare la Dacia Arena. Il club friulano, reagisce così dopo che l’Autorità nazionale anti corruzione, venerdì scorso, ha contestato alla società e all’amministrazione comunale alcuni atti di concessione e controllo dell'impianto. L’Udinese, in particolare il direttore amministrativo del club, Alberto Rigotto, ha replicato duramente attraverso un comunicato ufficiale. “L’Udinese la ritiene la goccia che fa traboccare il vaso. Siamo pronti a recuperare progetti antichi, precedenti alla ristrutturazione della Dacia Arena, e togliere il disturbo andando da un’altra parte.

Chiederemo la risoluzione del contratto, pronti a togliere il disturbo. E’ uno degli impianti più belli d’Europa, se il problema siamo noi siamo pronti a togliere il disturbo. Non chiederemo nessun risarcimento ma solo il rientro delle somme anticipate e delle spese, circa 48 milioni e mezzo di euro che abbiamo investito in tutti questi anni. Ci sono altre amministrazioni comunali che ci accoglierebbero a braccia aperte. Siamo in contatto con altre realtà e potremmo fare l’impianto da qualche altra parte. Abbiamo già contatti con Pasian di Prato, ma ci sono anche altri Comuni. Nel cassetto ho già dei progetti pronti”.