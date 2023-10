Caos Fagioli, Fabrizio Corona due mesi fa: "Ha una grave dipendenza dal gioco"

Il nuovo caos in casa Juventus ha il nome di Nicolò Fagioli

Il nuovo caos in casa Juventus ha il nome di Nicolò Fagioli. La procura di Torino, come emerso questa mattina, ha infatti aperto un fascicolo d'indagine sul centrocampista per aver piazzato scommesse su piattaforme online illegali, ovvero non autorizzate dall'Agenzia dei Monopoli di Stato. Tutto resta ancora da dimostrare, ma intanto tornano di moda le parole di Fabrizio Corona, che due mesi fa aveva affermato:

"Quando ho saputo la notizia non ci credevo, perché di solito a pelle riesco a capire come sono fatte le persone, anche guardando semplici fotografie, video e immagini. La notizia, infatti, mi ha sconvolto. Lo scrivere a tutte le ragazze in direct su Instagram è una prassi comune del giovane calciatore medio senza arte né parte mentale, o cerebrale, ma avere una grave dipendenza dalle scommesse/gioco 'ludopatia', specie a 20 anni, è un problema a dir poco clamoroso".