Caos Fiorentina, FIGC può aprire fascicolo: ha contattato Italiano per eludere la clausola

Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Secolo XIX, il contatto tra Vincenzo Italiano e la Fiorentina potrebbe avere delle conseguenze per la squadra viola: la Federcalcio potrebbe infatti aprire un fascicolo sulla vicenda relativa al passaggio del tecnico alla corte del club di Commisso. L'oggetto del contendere sarebbe la violazione dell'articolo 95 delle norme interne. La Fiorentina, a norma di regolamento, non poteva contattare un tesserato con un contratto pluriennale ancora in essere. Dagli USA i Platek fanno sapere di non aver mai sentito il numero uno Viola che, però, attraverso i suoi dirigenti e gli intermediari, ha trattato con Vincenzo Italiano.