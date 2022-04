Caos Genoa, nuova società contesta a Preziosi debiti non segnalati: le cifre

Ieri l'approvazione del bilancio doriano a Roma, oggi l'Assemblea al circolo Tunnel per il bilancio rossoblù.

"Assemblea di fuoco sul bilancio del Genoa: Preziosi contro 777" scrive Il Secolo XIX. È derby con la Samp anche sui bilanci. Ieri l'approvazione del bilancio doriano a Roma, oggi l'Assemblea al circolo Tunnel per il bilancio rossoblù. E si preannuncia un incontro infuocato: "sarà il momento in cui 777 Partners e l'ad Blazquez contesteranno a Preziosi i debiti emersi negli ultimi mesi e non preventivati al momento della vendita: una ventina di milioni in tutto". Ma l'ex presidente non resterà a guardare. Preziosi parlerà, probabilmente insieme a un avvocato, per "evidenziare inadempimenti contrattuali e rivendicare la garanzia delle azioni in pegno".