Caos Inter, dopo Icardi e Nainggolan Conte boccia anche Perisic: "Non adatto a fare ciò che gli chiedo"

Dalle pagine della versione online del Corriere dello Sport arrivano altre dichiarazioni di Antonio Conte, tecnico dell'Inter, dopo l'amichevole persa dai nerazzurri contro il Manchester United nell'ambito dell'International Champions Cup: "Perisic esterno nel 3-5-2? Stiamo lavorando, ma le risposte non sono positive. Perisic non penso sia adatto per fare il ruolo che gli chiedo. L'unico posto in cui in questo momento può giocare è da attaccante. In compenso ho visto Dalbert che ha fatto la partita con grande applicazione. La prestazione della squadra? Sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire in questa gara e che più in generale il precampionato sarà difficile per tanti motivi. C'è da apprezzare lo spirito che i ragazzi hanno messo, la loro voglia di lottare. Abbiamo tanto da migliorare, sotto tutti punti di vista: dalla gestione della palla, alla pressione, ma non va dimenticato che faceva tanto caldo e che non questo ha condizionato la pressione alta che avevamo preparato. C'è da lavorare tanto e lo faremo. Non si può pensare solo a giocare".