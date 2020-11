Caos Lazio, il legale dopo l'udienza: "Siamo tranquilli, chiarito un sacco di cose"

Si è conclusa l’audizione di Ivo Pulcini, responsabile sanitario della Lazio, con la Procura Federale. Inizialmente fissato per lunedì scorso, l’appuntamento è stato spostato a oggi: con Pulcini anche Fabio Rodia, coordinatore dello staff sanitario del club. I due responsabili sanitari essere ascoltati in presenza da due sostituiti procuratori seguiti dall'avvocato della Lazio Gian Michele Gentile, mentre in remoto era collegato il procuratore federale Giuseppe Chinè. "Siamo tranquilli, abbiamo chiarito un sacco di cose, procedure e prodotto documenti", ha dichiarato il legale del club, rivela Sportmediaset.