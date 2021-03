Caos Lazio-Torino: verdetto Giudice Sportivo rinviato, pure Lotito pronto al ricorso

La Stampa si focalizza sul caso Lazio-Torino: "Verdetto rinviato di 10 giorni. Lotito vuole il 3-0 a tavolino" scrive il quotidiano. Il Giudice Sportivo Mastrandrea, questo pomeriggio, terrà la gara tra i biancocelesti e i granata sub iudice in attesa di studiare le carte e di definire quando la causa di forza maggiore è entrata sulla scena. Il verdetto del Giudice Sportivo arriverà entro 10 giorni: niente sconfitta a tavolino o penalizzazione al Toro. I granata sono convinti che la causa di forza maggiore verrà riconosciuta sin dal primo grado di giudizio mentre Lotito vuole la vittoria a tavolino. Entrambi i club andranno fino in fondo, dunque fino al Collegio di Garanzia del Coni.