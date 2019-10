Caos Milan, #PioliOut tendenza mondiale e sui social pioggia di insulti a Boban e Maldini

In questo momento, l'hashtag #Pioliout è la terza tendenza mondiale su twitter. Un dato eclatante, che dà l'idea del malcontento che c'è tra i tifosi rossoneri per la scelta della società di esonerare Marco Giampaolo per far spazio all'ex tecnico della Fiorentina, cercato negli ultimi giorni anche da Sampdoria e Genoa.

Nel mirino c'è quello che già quest'oggi dovrebbe diventare il nuovo allenatore del Milan, ma non solo. Nel mirino ci sono anche (soprattutto...) i dirigenti del club rossonero: Paolo Maldini e Zvonimir Boban. Sono loro in questi minuti l'oggetto della critica dei tifosi che speravano, dopo la decisione di esonerare Giampaolo, in una virata decisa sul nome di Luciano Spalletti. In basso alcuni tweet.

Da opinionisti, dalle tv, chissà Boban e Maldini cosa avrebbero detto se il Milan avesse preso Pioli al posto di Giampaolo. Che pena #PioliOut — Salvatore Dare (@saldare86) October 8, 2019

Ci stiamo ancora più male perché a fare tutto questo sono stati Maldini e Boban. E di loro ci fidavamo ciecamente. Mediocrità! — Fra_hart (@Hart82Sci) October 8, 2019