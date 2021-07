Caos Salernitana, anche i tifosi contro Lotito: in caso di trust diserteranno il campionato

In un comunicato emesso nella giornata d ieri, i gruppi ultras della curva Sud e il Centro di Coordinamento, con il pieno appoggio di alcuni club del Nord, hanno espresso tutte le loro perplessità rispetto ad una gestione obiettivamente pessima del post Pescara. Nessuno si aspettava di ritrovarsi il primo luglio in questo stato di totale incertezza, al punto che è stata presa una decisione drastica e sorprendente: se passerà la linea del trust e se sarà riconfermato il direttore sportivo Angelo Fabiani si diserterà ad oltranza "perchè bisogna dare un taglio netto con il passato, per noi il tema della multiproprietà sarà risolto solo quando ci sarà una nuova proprietà". Inoltre duro attacco anche nei confronti della Federazione e un comunicato che si chiude paventando, tra le righe, la possibilità di contestare in modo molto duro qualora la Salernitana non venisse iscritta al campionato di A. Clima rovente, dunque, a due settimane dalla partenza per il ritiro. Un flop targato Lotito-Mezzaroma, ma per fortuna c'è ancora tempo per rimediare.